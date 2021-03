Seehäuser Kommunalpolitiker kritisieren gegenüber der Landesregierung die geltenden Corona-Regeln. Und die Supermärkte.

Seehausen l Dank strenger Einlassoptionen, verbunden mit einem engmaschigen Hygienekonzept und einer Eigenerklärung der Eltern zur gesundheitlichen Verfassung ihrer Kinder durfte Montag trotz stagnierender oder steigender Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus zum Beispiel auch die Seehäuser Grundschule in den Präsenzunterricht starten. Gleichzeitig konnten unter anderem Friseure, Floristen oder Baumärkte wieder ihre Türen aufschließen. Viele andere haben dagegen noch keine Öffnungsperspektive. Das verstehen weder die Geschäftsinhaber noch die Kunden. Und auch nicht die Kommunalpolitik, die im Zuge der Lockerungen zu den Kontakteinschränkungen von der Landesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert war und eindeutig reagierte, wie ein Schreiben der Bürgermeister zeigt. Darin, so Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) im Gespräch mit der Volksstimme, heißt es unter anderem, dass sie die angestrebte Inzidenz von 35 derzeit für unrealistisch halten, dass sich die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung einem Tiefpunkt nähern und deshalb vor allem im privaten Bereich – wo Kontrolle kaum möglich sei - eher gegen die Regeln verstoßen werde.



Hygienekonzepte vorhanden

Es wäre nicht nachvollziehbar, dass kleine Einzelhändler und Gastronomen (letztere zumindest im Außenbereich) nicht öffnen dürften, obwohl sich dort Kundenzahlen oder Hygienekonzepte nicht schlechter als anderswo steuern ließen. Das werde dramatische Folgen vor allem für die Innenbereiche von Kleinstädten haben, prophezeien die Gemeindeoberhäupter. Selbst das Robert-Koch-Institut (RKI) schätze das Ansteckungsrisiko bei Friseur, Kosmetik, Einzelhandel, Zusammenkünften im Freien, im Hotel und auf dem Spielplatz als gleichermaßen gering ein. Dazu bemängeln die Kommunalpolitiker, dass Vereinssport nicht zumindest im Freien möglich sein soll.



Mit speziellem Verweis auf das Wirtschaftsministerium wird in der Stellungnahme gefragt, warum Unternehmen, die es zum Stichtag vor dem Lockdown noch nicht gab, keine Unterstützung bekommen, weil aus der Zeit gar keine Umsatzzahlen vorliegen können. Darauf müsste man mit einer Pauschalzahlung oder aufgrund einer Einschätzung des Finanzamtes reagieren.



In einem eigenen Schreiben an die Magdeburger Staatskanzlei macht der Verbandsgemeindebürgermeister seinem Unmut über den Umgang mit den Gefahren durch das Coronavirus in Lebensmittelmärkten Luft, wo nach dem Aktionismus im Zuge des ersten Lockdowns inzwischen offenbar laxer mit dem Infektionsrisiko umgegangen werde.



Supermärkte könnten mehr leisten

Es gebe derzeit keinen anderen Ort, wo sich so viele Menschen begegnen und Gegenstände berühren. Während sich Corona-Gegenmaßnahmen in den Märkten vor allem auf die Ansteckung durch Aerolose konzentrieren, werde die Verbreitung über Kontaktflächen weitgehend außer acht gelassen. Da gebe es Potenzial, die Ansteckungsmöglichkeiten zu reduzieren, so die Kritik des obersten Verwaltungsbeamten im Seehäuser Rathaus. In Verwaltungen, Schulen, Kindertagesstätten und Horten seien diese Vorsichtsmaßnahmen schließlich auch massiv ausgeweitet worden. Für die betreffenden Märkte sollte es kein finanzielles Problem sein, eigenes oder zusätzliches Personal bereitzustellen, das zum Beispiel die Griffe der Einkaufswagen desinfiziert. Im Gegensatz zum Einzelhandel hätten diese Märkte bislang keine Einbußen zu verzeichnen. Sie zählten vielmehr zu den Gewinnern der Pandemie, weil der Umsatz bei artfremden Waren wie Bekleidung oder technischen Geräten kräftig angestiegen sei, da sie anderweitig höchstens im Onlinehandel zu beschaffen seien. Den Unternehmen wäre das allemal zumutbar, und der Staatskasse würden diese Maßnahmen nichts kosten.