Wirtschaft Jemüschtwarenladen öffnet in der Vorweihnachtszeit in Osterburg

Er stellt etwas Besonderes während der Vorweihnachtszeit in der Osterburger Innenstadt dar: 30 Gewerbetreibende finden sich unter dem Dach des „Jemüschtwarenladens“ in der Osterburger Innenstadt zusammen und bieten viele handgemachte Produkte an.