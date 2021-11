Jetzt kann die Brandopfer-Hilfe anlaufen

Seehausen - Die Welle der Anteilnahme, die der Wohnhausbrand in Steinfelde bei Losenrade am Dienstag ausgelöst hat, ist offenbar groß.

Stadt und Verbandsgemeinde Seehausen haben sich jetzt wie angekündigt in die Koordination der Hilfsangebote eingeschaltet. Und zwar in Abstimmung mit dem geschädigten Ehepaar, das durch das Feuer nicht nur obdachlos geworden ist, sondern auch sonst von Kleidung über Hausrat bis zu persönlichen Dingen und Papieren mit leeren Händen dasteht. So sieht es auch Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth, der Verständnis dafür hat, dass das Paar nicht noch mehr ins Licht der Öffentlichkeit will.

Von direkten Sachspenden (zum Beispiel Möbel, Hausgeräte und sonst dergleichen) bittet Kloth vorerst abzusehen, weil noch nicht endgültig klar ist, was gebraucht und wo das Paar bis zum Wiederaufbau des Hofes wohnen wird. Vielmehr sollten die Angebote in der Seehäuser Rathauszentrale unter Telefon 039386/98 20 mit Angaben zur Spende und mit Kontaktdaten hinterlassen werden. Dann werde bei Bedarf zurückgerufen und das Abholen der Sachen koordiniert.

Die Verbandsgemeinde habe derweil auch ein Spendenkonto eingerichtet. Die Verbindungsdaten sind im Internet unter www.seehausen-altmark.de gleich auf der ersten Seite oder beim Facebook-Auftritt der Kommune zu finden. Wichtig sei, genau auf den Verwendungszweck zu achten, der ebenfalls dort zu finden ist. Das mache die Zuordnung der Gelder später leichter. Spendenquittungen könnten allerdings nicht ausgestellt werden, weil die Kommune kein gemeinnütziger Verein ist, so Rüdiger Kloth.

Für den Fall, dass die Versicherung den Feuerschaden sehr schnell regulieren sollte oder am Ende zu viel zusammenkommen sollte, haben die Brandopfer von sich aus zugesichert, dieses Geld für einen guten und gemeinnützigen Zweck spenden zu wollen.