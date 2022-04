Junge Leute lassen es in Lindensporthalle Osterburg bei Frühlingsfest der Abiturienten krachen

Juletta Kallmeter (von links), Amelie Botzelmann und Greta Drogi genossen die Party des Abi-Jahrgangs in der Lindensporthalle Osterburg.

Osterburg - Für DJ Maximilian „Maxi“ Koch ging am Freitagabend regelrecht das Herz auf, als er die Bühne in der Lindensporthalle Osterburg betrat. „Wie sehr hab ich es doch vermisst, vor so vielen Leuten zu spielen“, platzte es aus ihm heraus.