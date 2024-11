Wohnungsbrand in der Burgstraße in Osterburg (Landkreis Stendal) am 6. November 2024.

Bei einem Wohnungsbrand in der Burgstraße Osterburg sind Mittwochvormittag sechs Katzen durch eine Rauchgasvergiftung gestorben. Der Anfangsverdacht, dass sich noch eine Person in der Wohnung befindet, hatte sich laut Stadtwehrleiter Sven Engel zum Glück nicht bestätigt.

Wie es vom Polizeirevier Stendal heißt, ist die Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bis auf die Brandwohnung selbst seien alle anderen Wohnungen in dem Gebäude weiterhin bewohnbar. Die Polizei geht von einem Schaden im unteren fünfstelligen Bereich aus. Der Alarm ging um 10.49 Uhr. Die Feuerwehr Osterburg rückte mit 15 Personen in drei Fahrzeugen aus, die Drehleiter mit an Bord. Der Brand konnte laut Sven Engel mit minimalem Wassereinsatz gelöscht werden, die Wohnung war dennoch stark verraucht. Die Feuerwehr belüftete sie mit einem Hochleistungslüfter. Nachbarn standen draußen und schauten zu.