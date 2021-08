Kinderverein aus dem Zehrental sendet Notruf

Der Förderverein der Kindertagesstätten Zehrental ist mit seinem Groß Garzer Küchenbetrieb durch die Corona-Pandemie in finanzielle Turbulenzen geraten und muss jetzt gegensteuern, aber auch um finanzielle Hilfe bitten.

Annemarie Roger und Katharina Totz hoffen für den Förderverein auf finanzielle Unterstützung, um den Groß Garzer Küchenbetrieb am Leben zu halten.

Groß Garz - Die Belastungen durch Lockdowns und andere Maßnahmen in der Corona-Pandemie machen vielen Unternehmen oder der öffentlichen Hand zu schaffen. Es sind aber auch Vereine betroffen. Vor allem, wenn in der Satzung ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steht, wie beim Förderverein der Kindertagesstätten Zehrental, dessen Hilferuf die Volksstimme erreichte, weil ein Anheben der Essenpreise alleine nicht reicht, um aus eigener Kraft der finanziellen Schieflage zu entkommen.

2012 aus der Taufe gehoben, um nicht nur, aber insbesondere die Grundschule in Groß Garz und die örtliche Kita „Schwalbennest“ bei Projekten sowie Anschaffungen außerhalb ihres Budgets zu unterstützen, übernahm der Verein schon gut ein Jahr später die Küche zur Mittagsversorgung der betreuten Mädchen sowie Jungen und auf Wunsch auch von Erziehern und Pädagogen. Seitdem wuchs die Zahl der Portionen an. Die Küche und ihre Mannschaft steht täglich für bis zu 120 Essen, die vor Ort frisch und gesund zubereitet werden, deren Zutaten so regional wie möglich sind und bei denen sogar auf Unverträglichkeiten oder vegane Vorlieben geachtet wird.

Ohne Brottasche zur Kita

Zwischenzeitlich wurde das Angebot für die Kleinsten um Frühstück und Vesper erweitert, so dass die Einrichtung mit dem Prädikat „Brottaschenfreie Kita“ werben darf. Nicht zu vergessen: Im vergangen Jahr konnte die Küche sogar mit Hilfe der Verbandsgemeinde Seehausen von der Kita in neue und vor allem größere Räumlichkeiten in der benachbarten Grundschule ziehen.

Eigentlich lief alles auch dank des Küchenpersonals bestens, um den Kindern Assietten-Essen zu ersparen und etwas für den Erhalt von Grundschule und Kindertagesstätte zu tun, so Vereins-Chefin Annemarie Roger und ihre Stellvertreterin Katharina Totz. Beide führen den Vorstand seit der jüngsten Wahl vor rund anderthalb Jahren an, als sich noch keiner die Folgen von Corona ausmalen konnte. Doch die Pandemie hat längst alle finanziellen Polster für die Küche schmelzen lassen. Rücklagen, die bei einem gemeinnützigen Verein ohnehin nicht sonderlich groß sein dürfen und das Jahr über vor allem für die Überbrückung der Schließzeiten in den Ferien gebildet werden, sind nicht mehr da.

Da eine ordentliche Mitgliederversammlung lange nicht möglich war, konnte erst jetzt eine moderate Anhebung der Preise für die Mittags- und Vollverpflegung auf den Weg gebracht werden. Und die wird auch erst mit dem Start ins neue Schul- beziehungsweise Betreuungsjahr zum 1. September wirksam.

Die Eltern sind informiert

Die Eltern sind informiert, dass das Essen mit 3,50 Euro pro Tag für die Schulkinder und 4 Euro für die Kitaknirpse um je 50 Cent teurer wird und die Eltern pro Kind im Schnitt zehn Euro im Monat mehr zahlen sollen. Bislang, so die beiden Mütter, habe das Verständnis bei den anderen Eltern nach einer sachlichen Erklärung überwogen. Ob die Preisanhebung Folgen hat, wird sich allerdings erst noch zeigen.

Dazu bittet der Verein um Spenden, um das aufgelaufene Defizit von rund 4000 Euro auszugleichen. Vielleicht finden sich neben privaten Spendern ja auch größere Sponsoren. So unwahrscheinlich wäre das nicht. Der Verein konnte in der Vergangenheit immer mal wieder auf wohlgesonnene Unterstützer verweisen.

Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) vernahm die Nöte des Vereins mit Sorge und machte deutlich, wie sehr man auf das Weiterbestehen der Küche setzte. Finanziell dürfe die Kommune zwar nicht unter die Arme greifen. Aber Kloth ließ durchblicken, dass man die Groß Garzer Küche von Seehausen aus gern mit nutzen würde, wenn nach dem Neubau an der Kita Lindenpark mit der Sanierung des Plattenbaus begonnen wird. Das würde über einen größeren Zeitraum die Miete für den Verein reduzieren und auch sonst für Synergieeffekte sorgen.

Wer dem Förderverein unter die Arme greifen, Mitglied werden oder das gemeinnützige Engagement für den Nachwuchs im westlichen Teil der Verbandsgemeinde Seehausen irgendwie unterstützen will, kann sich auf der Internetseite www.kinder-zehrental-ev.de informieren.