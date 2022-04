Kita-Umzug in Seehausen klemmt am Brandschutz

Mit viel Glück kann der Umzug in den Neubau an der Seehäuser Kita Lindenpark vielleicht doch noch im Oktober gelingen. Dafür braucht es aber die Zustimmung der zuständigen Behörden.

Seehausen - Der Umzug in den Neubau an der Seehäuser Kindertagesstätte Lindenpark, der zuletzt für diese Woche geplant war, wird sich wohl noch mindestens bis Ende des Monats verzögern. Das gab Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) bei der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt.