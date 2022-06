Kommen und staunen: 31 Kreative bieten im Jemüschtwarenladen Osterburg Regionales an

Ist das schön! Viele Kunden hören gar nicht mit dem Staunen auf. In der Osterburger Ladenkooperative „Jemüschtwarenladen“ kommt für zwei Wochen ganz viel Liebe zum Detail zusammen. Und das merkt man eben.

Osterburg - „Das ist wie ein Heile-Welt-Laden, hat mal eine Kundin gesagt. Das war das schönste Kompliment“, sagt Mario Wellner und strahlt. Als er mit seiner Frau Yvonne vor ein paar Jahren die Ladenkooperative „Kunststück“ in Seehausen entdeckte, dachte er bei sich: „Wenn das in Seehausen klappt, dann müsste es erst recht in Osterburg funktionieren.“ Und wie es das tut.