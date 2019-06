Der Förderverein der Gemeinschaftsschule hat den Erlös aus dem Chorkonzert in St. Petri in Empfang genommen. Für Schülerwünsche.

Seehausen l Da werden wohl einige Augen leuchten: Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Seehausen hat den Erlös aus dem Frühlings-Chorkonzert im Mai in der St. Petrikirche in Empfang genommen. 793,51 Euro, also knapp 800 Euro haben die Konzertbesucher locker gemacht. Das entspricht ungefähr der Summe aus den vergangenen Jahren, sagt Mandy Duske. „Und das obwohl wegen einiger Konkurrenzveranstaltungen weniger Leute da waren als sonst.“

Mandy Duske ist die Initiatorin der Konzertreihe, deren Erlös jedes Jahr einem anderen Verein zu Gute kommt. Dieses Mal dem Förderverein der Gemeinschaftschule – und damit den Schülern. Diese haben eine Wunschliste, weiß Vereinsmitglied und Schulsekretärin Ulrike Rieger. Gitarren für den Musikunterricht werden gebraucht, Fußballtore sind gewünscht, ein Wasserspender oder überdachte Sitzmöglichkeiten für draußen. Man schaue nun, was sich davon am besten umsetzen lässt. Ein großer Dank an die beteiligten Chöre, nicht zuletzt von der Vereinsvorsitzenden Melitta Stratschka.