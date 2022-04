Helfer gesucht Krevese: Im zukünftigen Dorfwohnzimmer wird aufgeräumt

Kultur- und Seminarort, ein Platz zum mobilen Arbeiten: Viele Pläne verbinden sich mit dem Open-Air-Dorfwohnzimmer in Krevese. Wie sich das Projekt rund um die Ruine des früheren Gutsverwalterhauses in den zurückliegenden Monaten weiterentwickelt hat, wollen die Initiatoren in Kürze vorstellen.