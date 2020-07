Das Programm ist festgezurrt: Am Freitag, 7. August, wird die neue Kulturreihe "Osterburger Sommernächte“ ihre Premiere erleben.

Osterburg l An fünf Wochenenden hinterein­ander werden in Osterburg und Krumke Musiknächte über die Bühne gehen. Um Künstlern nach der Corona-bedingten Zwangspause eine Möglichkeit zum Auftritt vor der eigenen Haustür zu geben, wie Wolfgang Tramp (Die Linke) sagt. Der Vorsitzende des städtischen Kulturausschusses erinnerte an einen von Max Heckel initiierten Hilferuf altmärkischer Kulturmacher. Der Frontmann von „Nobody Knows“ hatte in einem von 50 Künstlern und Veranstaltern unterzeichneten „offenen Brief“ an die Bürgermeister und Landräte der Altmark auf die Notlage hingewiesen, in der sich die Kulturszene aufgrund der corona-bedingten Zwangspause befinde. „Mit unseren ,Sommernächten‘ haben wir darauf eine Antwort gefunden“, sagt Tramp.

Eine Reaktion auf die Sorgen der Kulturmacher – gleichzeitig sei die neue Reihe aber auch als Signal an die Einwohner zu verstehen, „dass derartige Veranstaltungen jetzt wieder möglich sind“, erklärt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler). Corona-bedingte Auflagen wie das Einhalten des Mindestabstands müssten aber eingehalten werden, fügt Schulz hinzu. Gemeinsam mit Tramp und seiner neuen Assistentin Doreen Weingart machte der Bürgermeister die „Sommernächte“ in den zurückliegenden Tagen „wasserdicht“.

Chance für Talente

So steht die Finanzierung, dabei kann die Kommune auch auf Sponsorengelder zurückgreifen, die für das ausgefallene Stadt- und Spargelfest gedacht waren. Zudem erarbeiteten die Organisatoren ein Programm, das neben etablierten Gruppen wie beispielsweise „Past“ auch Talenten die Gelegenheit bietet, ins Scheinwerferlicht zu rücken. Für letztere ist die „Offene Bühne“ gedacht, die eigentlich beim Stadt- und Spargelfest Premiere feiern sollte. Nun wird sie am Sonnabend, 22. August, im Biesebad nachgeholt.

Und noch einen Osterburger Höhepunkt bringen die Organisatoren in der neuen Kulturreihe unter. Während der Auftaktveranstaltung am Freitag, 7. August, sollen Osterburgs Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet werden. Nachträglich. Ursprünglich war an die Ehrung im Rahmen des corona-bedingt ausgefallenen Sportlerballs der Osterburger Eintracht gedacht.