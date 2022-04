Kürbisfest trotzt der Corona-Pandemie

Am Sonnabend wurde das 18. Seehäuser Kürbisfest am Umfluter eröffnet. Und nicht nur dort herrschte über den Tag mit gut 1500 Gästen und 28 Markttreibenden reger Trubel. In der Innenstadt hatten die Einzelhändler auch wieder eine Fest- sowie Einkaufsmeile organisiert und brauchten sich nicht über mangelnde Interesse beklagen.

Foto: Ralf Franke