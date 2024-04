Bitte warten: In der Hansestadt Seehausen hat ein italienisches Eiscafé eröffnet. Vorm Laden von Biagio Guzzo bildeten sich in den ersten beiden Tagen lange Schlangen.

Wie schmeckt das neue Eis? Viele Leute stellten sich am Wochenende in der Schlange in Seehausen (Altmark) an.

Seehausen. - Die Hansestadt Seehausen hat jetzt ein italienisches Eiscafé. Zeitweise bildeten sich am Sonnabend und Sonntag lange Schlangen vor dem Laden am Markt. Auch die Tische im Außenbereich waren bei bestem Sonnenschein gut besetzt.

Für Biagio Guzzo, der 1995 nach Deutschland kam, ist es das achte Eiscafé. Bis auf das Flaggschiff in Brome befinden sich alle in der Altmark, im niedersächsischen Ort Brome wird das Eis auch produziert. Detlef Neumann (parteilos), Bürgermeister von Seehausen, zeigte Präsenz zur süßen Eröffnung. Er hatte das Vorhaben von Anfang an positiv begleitet.

In einer Stadt und Region, die in puncto Gastronomie Federn gelassen hat, kommt das neue Eiscafé einem Lichtblick gleich. Dies betrifft Seehäuser und Anrainer genauso wie den Tourismus. Die Hansestadt hat ordentlich in den Caravan-Stellplatz investiert, das Eiscafé ist von dort bequem zu Fuß zu erreichen.

Die Kreuzung am Markt hat am Wochenende überdies so viele Fahrräder auf einmal gesehen wie sehr lange nicht.