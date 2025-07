Werben. - Für Marianna Schulz, Marion Märten und Brigitte Kusch ist es eine Saison wie jede andere. Seit rund 20 Jahren treffen sich die Frauen im Sommer täglich im Freibad Werben, um gemeinsam ihre Bahnen zu ziehen. Je nach Wassertemperatur bleiben sie bis zu einer Stunde im Becken. Auch an diesem Donnerstag, dem Tag nach der großen Hitze, als rund 400 Leute ins Bad geströmt waren. „Sagen Sie allen, dass es hier schön ist, es wird ja so viel Quatsch erzählt“, ruft eine der Frauen aus dem Wasser. Tatsächlich herrscht in der Öffentlichkeit gerade Unruhe in Bezug auf das Freibad Werben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.