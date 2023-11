Osterburg. - Nach fünf Jahren Pause öffnete die Lebenshilfe Osterburg an der Düsedauer Straße am Sonnabend wieder ihre Pforten zum Weihnachtsbasar. Die Freude stand den Mitarbeitern und Betreuten ins Gesicht geschrieben.

Der Basar schlängelte sich durch den gesamten Gebäudekomplex und der Innenhof lud zum Schlendern zwischen den einzelnen Buden ein. Bei Weihnachtsgestecken, Handarbeiten oder anderen Accessoires wurde so ziemlich jeder Weihnachtsfan fündig. Marten Lenz aus Meseberg war mit seiner Frau Sandra und den Kindern Michel und Lina im Bastelraum. „Der Besuch hier auf dem Weihnachtsbasar ist für uns ein Pflichttermin. Das sollte sich hier jeder mal angeschaut haben, denn die organisatorische Arbeit von Mitarbeitern und Betreuten kann man nicht genug honorieren,“ sagte Marten Lenz. Auch kulinarisch gab es vor Ort so ziemlich alles, was das Herz begehrte. Ob Zuckerwatte, Grünkohl und Knacker oder ein leckeres Stück Kuchen - an jeder Ecke konnten man fündig werden.

Weihnachtsbasar 2023 der Lebenshilfe Osterburg: Michel Lenz und Papa Marten aus Meseberg bastelten gemeinsam. Foto: Stephan Metzker

Für Augen und Ohren wurde ebenfalls etwas geboten. Die Knirpse vom Flessauer Kindergarten „Waldzwerge“ präsentierten ein kleines Programm. Künstlerin Gia begeisterte mit ihrer Darbietung auf der Geige und eine Feuershow rundete den Nachmittag ab. Zudem schaute der Weihnachtsmann vorbei und brachte Geschenke.