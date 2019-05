Repariert: Pünktlich zur 675-Jahr-Feier dreht sich die Meseberger Mühle wieder. Davon konnten sich viele Himmelfahrtsgäste überzeugen.

Meseberg l Der Ort ist mit Luftballons und mit von den Mitgliedern der Handarbeitsgruppe gefertigten 675 Wimpeln geschmückt. Viele engagierte Bürger haben sich in die Vorbereitungen der am Donnerstag begonnenen Festtage eingebracht, lobte Ortsbürgermeisterin Helga Beckmann. Meseberg feiert drei Tage das 675-jährige Bestehen.

Himmelfahrt und Meseberg – das passt gut zusammen. Aufgrund der Besucherschar, die am Feiertag das Areal an der Mühle für eine Pause oder sogar für mehrere Stunden aufsucht, legte das Festkomitee den Startschuss der dreitägigen Party auf den gestrigen Herrentag fest. Die Verantwortlichen hatten wieder alle Hände voll zu tun. Auch im Vorfeld. Denn lange Zeit war nicht klar, ob die Bockwindmühle bis zur Feier wieder im Besitz aller vier Flügel sein wird. Erstmals hatten die Mitglieder des Meseberger Mühlen- und Heimatvereins an dem Bauwerk einen Schaden zu beklagen. „Und dadurch erheblich mehr Aufwand vor dem Fest“, sagte Vorsitzender Bernhard Sasse, der sich bei allen bedanken möchte, die mit Spendengeldern zur Reparatur des lädierten Mühlenflügels beitrugen.

An einem März-Tag knickte ein Flügel vor der Naturgewalt ein. Der Sturm nahm ihm die Lamellen ab und verstreute die aus Metall bestehenden Teile in die Landschaft. Mehrere Wochen war das Bauwerk, das von 2007 bis 2012 vom Verein wieder aufgebaut worden war, nicht komplett. In der Vorwoche wurden die Reparatur-Arbeiten jedoch beendet. Die Meseberger Mühle dreht sich wieder im Winde! Die Freude bei den Vereinsmitgliedern ist entsprechend groß.

Bilder Mesebergs Ortsbürgermeisterin Helga Beckmann. Foto: Ingo Gutsche



Auch das Angebot am Donnerstag, sowohl das kulinarische als auch das kulturelle, war keineswegs gering. Im Gegenteil: Gleich zwei Bands sorgten auf dem Platz, der zahlreiche Sitzmöglichkeiten bot, für beste Herrentags-Stimmung. Am Vormittag legten die Lokalmatadoren von „Schwarzbrand“ los. Auf die Bandmitglieder um Bernhard Sasse warten ereignisreiche Tage. Nach dem gestrigen Auftritt spielen sie heute in Quedlinburg und am Sonntag in Salzwedel. Am Nachmittag konnten die Gastgeber und Besucher die „Bobbies“ begrüßen. Zu den Musikern aus Bremen und Umgebung zählt Uwe Meseberg, der eine besondere Beziehung zu dem Ort hat. Seine Vorfahren gaben dem Dorf nämlich seinen Namen. Und er setzt sich auch für Meseberg ein, spendete schon oftmals für Projekte, beispielsweise zum Erhalt der Kirche. Oder er kommt mit seiner Band. Die ist heute übrigens auch nochmal in der Meseberger Kirche zu hören.

Mitglieder des Mühlen- und Heimatvereins sowie Engagierte aus dem Dorf sorgten gestern für die Bewirtung. Das Schwierige dabei: „Man weiß ja nicht, wieviele Leute kommen“, so die Ortsbürgermeisterin zum richtigen Kalkulieren der Speisen und Getränke. Allein 23 Kuchen wurden gebacken. Aber auch viele Bratwürste, Bier und Alkoholfreies wurde natürlich geordert. Der Auftakt zur 675-Jahr-Feier verlief nach den Wünschen der Meseberger, die auch noch Freitag und Sonnabend in Feierlaune sind.

Der heutige Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Am Sonnabend startet das bunte Treiben um 13 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Unter anderem mit Volleyballturnier, Spaßwettkämpfen der Feuerwehr und jeder Menge Überraschungen. Am Abend wird dann die Tangermünder Band „Vehikel“ das Kommando in dem 306-Seelen-Ort übernehmen. Übrigens freuen sich die Meseberger über viele Besucher.