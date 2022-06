Mit Wohl und Wehe: Gemeinschaftsschule Seehausen hat zwar mehr Personal, aber hohen Krankenstand

Seehausen - Vor eineinhalb Wochen sah es regelrecht gut aus. Mit einem neuen Seiteneinsteiger und Lehrer-Abordnungen vom „Partnergymnasium Osterburg“ könnten an der Gemeinschaftsschule Seehausen theoretisch alle Schüler in allen Fächern unterrichtet werden. Nicht in vorgeschriebenem Umfang, aber in allen Fächern. Was laut Schulleiter Axel Giebe (62) ein Fortschritt sei, fürchtete er doch vor den Sommerferien angesichts des drastischen Lehrermangels, dass einige Klassen unter anderem gar keinen Mathematikunterricht erhalten können.