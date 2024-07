Ein Jugendlicher ist auf seinem Motorrad in der Nähe von Hohenberg-Krusemark und Bertkow im Landkreis Stendal in einen Traktor gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Hohenberg-Krusemark/DUR. - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der L16 nahe Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein 17 Jahre alter Jugendlicher auf seinem Motorrad aus Richtung Hindenburg in Richtung Bertkow unterwegs, als ihm in einer Kurve ein 18 Jahre alter Traktorfahrer mit Anhänger entgegenkam. Der Motorradfahrer soll die Kontrolle über seine Maschine verloren haben und seitlich in den Traktor gekracht sein, so die Beamten weiter.

Der 17-Jährige kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.