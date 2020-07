Ohne großes Eröffnungsgetöse beginnen am Donnerstag die Museumstage der in Beuster organisierten Blaulichtfreunde.

Beuster l Die vier Tage mit besonderem Programm sind sozusagen die abgespeckte Version der traditionellen Museumswoche, die im Sommer seit vielen Jahren über neun Tage inklusive zweier Wochenenden hunderte Schaulustige in das Elbedorf zieht, 2020 aber ein Opfer der Corona-Pandemie geworden ist.

Die Technikfreunde sind derweil froh, das Museum nach den jüngsten Erleichterungen bei den Kontakteinschränkungen überhaupt wieder öffnen zu können. An eine gewohnte Festwoche war in der Kürze der Zeit ebenso wenig zu denken wie an das kurzfristige Buchen von Prominenten oder Attraktionen. Zumal der Trägerverein „nebenbei“ noch ein Hygienekonzept für den Besuch des Technikstützpunktes erarbeiten musste. Letzteres wird auch an den Festtagen viele Leute für die Einlasskontrolle auf dem Freigelände, in Hallen und Garagen sowie für Dokumentation oder Desinfektion binden, die sich in normalen Zeiten sonst anderen Dingen widmen könnten.

Trotzdem werde man versuchen, den Besuchern Kurzweil zu bieten und natürlich jede Menge Technik und Gerätschaften aus früheren Zeiten zu zeigen, so Christian von Hagen. Der Sohn des Vereinsvorsitzenden und Ortswehrleiter des Elbedorfes ist wie viele andere Helfer derzeit dabei, vor allem Fahrzeuge des umfangreichen Bestandes für die Sonderausstellung aufzupolieren und das Areal für die Gäste vorzubereiten.

Der Höhepunkt der Festtage findet am Wochenende statt. Sowohl Sonnabend als auch Sonntag kündigt von Hagen für 11 und 16 Uhr jeweils Technikvorführungen an. Gegen 14 Uhr startet dann ein kleiner Showteil, bei dem eine nicht ganz ernst zu nehmende Geschwindigkeiteskontrolle mit dem Radarmesswagen der Volkspolizei nachgestellt werden soll. Für das leibliche Wohl der Museumsbesucher ist selbstverständlich gesorgt.

Das Blaulichtmuseum ist diese Woche inklusive der Festtage bis Sonntag verlängert von 10 bis 18 Uhr (sonst 16 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person.