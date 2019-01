Das Osterburger Kreismuseum hat 2018 einen Besucherschwund erfahren. Die Gründe liegen für Museumschef Frank Hoche aber auf der Hand.

Osterburg l 2018 zählte das Osterburger Museum 4514 Gäste, rund 2500 weniger als 2017. Das deutliche Minus schmerzt, überraschend kommt es für Frank Hoche indes nicht. Aus Krankheitsgründen seien Anfang 2018 gleich zwei Sonderausstellungen ausgefallen, dies wäre natürlich nicht ohne Folgen geblieben. Lediglich 78 Besucher im Januar und sogar nur 52 im Monat darauf zeigten auf, „dass der Museumsbetrieb eben kein Selbstläufer ist. 2017 zählten wir auch dank der damals veranstalteten Ausstellungen im gleichen Zeitraum 1330 Gäste“, sagt Hoche. Dass dann im Frühjahr auch noch der eigentliche Publikumsmagnet Ostermarkt ungewohnt schwächelte, weil sich in der Region ein ungemütlicher Mix aus Regen, Schnee und Sturm austobte, sorgte schließlich für das sprichwörtliche I-Tüpfelchen. „Wir hatten zum Ostermarkt gerade mal 851 Besucher, ein Jahr zuvor lag die Zahl bei 1870“, zeigt der Museumsleiter auf.

Die Ausstellungsausfälle sowie den im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren nur schwach frequentierten Ostermarkt habe man nicht mehr kompensieren können, obwohl beide Konzerte im Rahmen des Altmärkischen Musikfestes eine sehr ordentliche Resonanz erfuhren „und wir auch noch bei unseren Ausstellungen zwei sehr erfreuliche Ausreißer nach oben hatten“, verweist Hoche auf „Denkanstößiges“ mit 1091 Besuchern und die gerade abgebaute Weihnachtsausstellung, die 1009 Betrachter zählte.

Stichwort abgebaut: Nicht alle Exponate der Weihnachtsschau haben den Ausstellungsraum verlassen. Die Modellbahn des Osterburger Fischhändlers Gustav Wernitz steht immer noch, „weil sie sich gut in die neue Ausstellung einfügt, die wir am kommenden Sonntag eröffnen“, begründet der Museumschef. Unter dem Titel „Gesammelt und bewahrt“ zeigt das Osterburger Museum dann bis zum 24. Februar Neuzugänge und Restaurierungen aus den zurückliegenden Jahren. Wie eben die Modellbahn, an der Hans Brehmer weiter baut. Dabei hat der Bastler auch das frühere Gaswerk im Blick, das an der Ecke Fabrikstraße/Ernst-Thälmann-Straße stand und für das ihm leider kein Bildmaterial vorliegt. Wer über Fotos oder Ansichten vom Gaswerk verfügt und diese leihweise Hans Brehmer überlassen möchte, kann sie gern im Kreismuseum vorbei bringen.

Mit der vor der Tür stehenden Sonderschau „Gesammelt und bewahrt“ startet die Kulturstätte diesmal bereits wieder im Januar in ihr Ausstellungsjahr. Und hat für die Monate danach noch zahlreiche weitere Ausstellungen auf dem Zettel. Vom 10. März bis zum 14. April ist eine Galerieschau einer altmärkischen Künstlergruppe geplant. Danach folgen eine Ausstellung zu Osterburgs Partnerstadt Wielun (11. Mai bis 23. Juni), „Denkanstößiges“ (30. August bis 13. Oktober) und eine Galerieausstellung zum Abschluss der Osterburger Literaturtage (27. Oktober bis 24. November), bevor eine Weihnachtsschau (ab 30. November) den Schlusspunkt hinter das Ausstellungsjahr setzt. Abseits davon stellt das Museum am 20. April den 28. Osterburger Ostermarkt auf die Beine. Und ist bei Höhepunkten wie dem Stadt- und Spargelfest (10. bis 12. Mai), dem Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg (31. Mai bis 2. Juni), den Internationalen Hansetagen in Pskow (27. bis 30. Juni) sowie dem Altmärkischen Heimatfest in Walsleben (25. August) und dem Osterburger Weihnachtsmarkt (30. November) dabei, kündigte Hoche mit Blick auf die kommenden Monate an.