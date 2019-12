Das Musical "Sterntaler" in Aufführung des Kinderchores "ArendSEEhausen" erlebte seine Premiere im Seehauser Krankenhaus unter Erkältungs...

Seehausen l So erlebte am Mittwochabend auch das Musical „Sterntaler“ von Uli Führe in Anlehnung an das gleichnamige Grimm-Märchen in einer Aufführung des Kinderchores „ArendSEEhausen“ im Foyer des Diakonie-Krankenhauses Seehausen seine Premiere. Und das unter erschwerten Bedingungen. Denn rund ein Drittel der 25 Mädchen und Jungen, die das Stück unter der Leitung der Seehäuser Kantorin Sophie-Charlotte Tetzlaff einstudiert hatten, fehlte an dem Tag krankheitsbedingt.

Aber auch das ausgedünnte Ensemble erfreute die Gäste, unter die sich ein Teil des Krankenhauspersonals gemischt hatte. Sogar Geschäftsführerin Maria Theis verschob ihren Feierabend, um den Nachwuchssängern und -musikern zu applaudieren und diese mit Naschwerk zu belohnen.

Die Geschichte des selbstlosen Mädchens, dem nach dem Tod der Eltern nur ein Stück Brot und die Kleider auf dem Leib geblieben waren, dürfte bekannt sein. In die Moderne geholt, diskutierte eine Familie abseits des Geschehens bei Sternchen(taler)suppe über Schicksal, Verzweiflung, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und über Wunder. Womit den Zuhörern klar war, warum das Märchen gut in die Weihnachtszeit passt und warum sich auch ein Krankenhaus für die Premiere anbot. Das märchenhafte Musical wird noch zweimal aufgeführt. Nämlich am kommenden Sonntag während des Familien­gottesdienstes im Gemeindehaus Seehausen ab 10.30 Uhr sowie am Montag, 16. Dezember, ab 17 Uhr im Gemeindezentrum Arendsee im Rahmen des offenen Adventskalenders.