Na und? Für ersten „Advent im Hof“ in Boock (Seehausen) lassen Leute sich gerne testen

Die Corona-Regel 3G hat Norman Witych gar nicht mehr nervös gemacht. Der Veranstalter setzte für seinen ersten „Advent im Hof“ in Boock frühzeitig auf die Maxime, dass nur negativ Getestete kommen können. Gut so.

Boock - Man brauche sich ja nur eine Frage zu stellen: Was ist die Alternative? „Die wäre, dass gar nichts stattfindet und wer will das schon“, sagte Veranstalter Norman Witych am Sonnabend auf dem Hof seiner Partnerin Henriette Haun in Boock.