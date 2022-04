Nach 21 Jahren: Osterburg und Wielun (Polen) erneuern ihre Städtepartnerschaft

Osterburg - Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es. Und manchmal sorgen sie auch für einige Lacher. Der Bürgermeister von Wielun, Pawel Okrasa, hat seinem Osterburger Amtskollegen Nico Schulz (Freie Wähler) am Donnerstag ein extra bedrucktes T-Shirt geschenkt, Nico Schulz überreichte ihm ein T-Shirt mit dem Slogan „In the middle of Nüscht“. Zwei T-Shirts, haha. Aber das war nicht alles.