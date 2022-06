Nach Laubenbrand: Wie die Stadt Osterburg auf Probleme mit der Wasserversorgung reagiert

Im Kampf gegen die Flammen in einer lichterloh brennenden Laube in Osterburg geriet die Löschwasserversorgung mehrfach ins Stocken. Hat das ein Nachspiel?

Osterburger Feuerwehrleute beim Löscheinsatz in der brennenden Laube.

Osterburg - Beim Brand einer Laube an der Weinbergstraße in Osterburg, der in der Nacht zum Sonnabend ein Menschenleben forderte, mussten sich die Angriffstrupps mehrfach zurückziehen. Aus Wassermangel.