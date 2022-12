Nebengelass bei Seehausen brennt bis auf die Grundmauern nieder

Das Nebengelass eines Einzelgehöftes in Kleinholzhausen (Schönberg) ist in der Nacht zu Mittwoch bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass der Brand in Schönberg auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte.

Schönberg - Der Alarm ertönte zu bester Schlafenszeit, um 2.20 Uhr in der Nacht zu Mittwoch. Auf einem abgelegenen Gehöft in Kleinholzhausen (Schönberg) war ein massives Nebengelass in Brand geraten.