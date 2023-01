Neue Eichen für den Schillerhain von Seehausen

Das Aufforsten im gelichteten Schillerhain in Seehausen geht nach den Baumverlusten in den vergangenen Jahren weiter. Zu den bislang schon erfolgten Ersatzpflanzungen hat die ÖSA der Stadt Seehausen weitere zehn Eichen spendiert.

Seehausens Bürgermeister Detlef Neumann (v. l.), die Stadtarbeiter Ralf Näbsch sowie Uwe Kamlah und Stadtförster Stefan Kaiser griffen mit dem Osterburger ÖSA-Geschäftsstellenleiter Björn Bach zum Spaten, um die gesponserten Eichen im Schillerhain in Sichtweite des Waldbades in die Erde zu bringen.

Seehausen - Wind und Wetter setzten dem Seehäuser Schillerhain in den vergangenen Jahren kräftig zu. Der Baumbestand ist inzwischen an einigen Stellen so gelichtet, dass man von der Lindenstraße Sicht bis zum Waldbad hat.