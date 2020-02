Bei einem besinnlichen Festakt wurde am Sonnabendvormittag in Boock die neue Trauerhalle an der Kirche und mit ihr die Schlüsselgewalt an den Pfarrer und die Verantwortlichen im Dorf übergeben. Foto: Ralf Franke

In Boock hat die Gemeinde "Altmärkische Höhe" eine neue Trauerhalle eingeweiht.

Boock l In den vergangenen Jahren hat sich in Boock einiges getan – sei es mit Hilfe von ehrenamtlichem Engagement, mit Unterstützung von Sponsorengeldern, Fördermitteln oder mit Unterstützung der Gemeinde. Nachdem der Spielplatz und die Buswendeschleife an der Gemeindescheune erneuert und der alte Konsum zum Vereinshaus umgebaut worden war, hat der Ort jetzt auch Ersatz für die alte Trauerhalle bekommen. An Sonnabendvormittag war Schlüsselübergabe an die Verantwortlichen im Ort und in der Glaubensgemeinde.

Mit rund 90 000 Euro war die Investition, die allerdings mit rund 75 Prozent über das Dorferneuerungsprogramm bezuschusst wurde, nicht unbeträchtlich, weshalb sich Höhe-Bürgermeister Bernd Prange, Pfarrer Norbert Lazay, Gemeinderäte und Einwohner ein paar besinnliche Minuten nahmen, um den Neubau zu begutachen. Eingeladen waren übrigens auch die Bretscher, denn dort ist möglichst baugleich die nächste Trauerhalle geplant, um auch der letzten Stunde einen würdevollen Rahmen zu geben und die Trauergäste nicht noch samt Sarg oder Urne über die Straße zum Friedhof zu schicken. So wie es auch in Boock bei weltlichen und kirchlichen Beerdigungen lange der Fall war. In Boock orientiert sich das geräumige Häuschen mit Vordach und Klinkern an der Backsteinkirche, die aus der Masse der altmärkischen Feldsteinkirchen heraussticht, aber auch erst 127 Jahre alt ist.

Norbert Lazay sprach mit Blick auf die Trauerhalle und den neu gepflasterten Weg von einem Qualitätssprung und lobte das neu entstandene Ensemble. Dem schloss sich Detlef Schulz an, der sich in der weltlichen sowie kirchlichen Gemeinde engagiert und bei dem die Gäste hinterher noch zu einem kleinen Imbiss eingeladen waren.