Am Sonntag, 18. Mai 2025, wird in der Gemeinde Altmärkische Wische ein neuer Bürgermeister gewählt. Hier ein Blick auf die Sporthalle in Lichterfelde.

Neukirchen. - In der Gemeinde Altmärkische Wische findet am Sonntag die Bürgermeisterwahl statt. Es gibt einen Kandidaten: Landwirt Tim Homann aus Neukirchen. Laut aktuellem Stand des Wählerverzeichnisses sind 733 Bürger zur Wahl aufgerufen.

Für die Wahllokale in Neukirchen, Wendemark, Lichterfelde und Falkenberg wurden insgesamt 27 Wahlhelfer verpflichtet. Die Wahlunterlagen werden ihnen am Freitagnachmittag ausgehändigt. Wie Isabell Glaeser aus dem Wahlteam der Verwaltung ferner mitteilt, wird am Sonntagabend wie üblich ein Link auf der Homepage der Verbandsgemeinde freigeschaltet, über den die Wahlergebnisse eingesehen werden können. Der Wahlausschuss tagt am Dienstag, 20. Mai, ab 18 Uhr im Ratssaal Seehausen.

Der Seehäuser Willi Hamann war Anfang dieses Jahres vorzeitig als Wische-Bürgermeister zurückgetreten, nachdem der Gemeinderat gegen ein großes Solarpark-Vorhaben zwischen Neukirchen und Lichterfelde gestimmt hat. Hamann hatte sich im August 2018 in einer Stichwahl gegen Karsten Reinhardt, damals noch Wendemarker, durchgesetzt. Hamann erhielt 54,6 Prozent, Reinhardt 45,4 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.