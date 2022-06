Neues Wohngebiet in Hassel: Investor steht parat

In Nachbarschaft des Wohngebietes ?Am Weidenplan? soll in Hassel ein neues entstehen.

Hassel - Laut Hassels Bürgermeister Alf Diedrich (CDU) gebe es eine große Nachfrage nach dem vom Rat beschlossenen neuen Wohnbebauungsgebiet in Nachbarschaft des Sportplatzes in Hassel. Mehrere Interessenten wollen im Ort bauen. Und das seien „nicht nur Auswärtige, auch Einwohner aus dem Ort und Rückkehrer“, betonte der Bürgermeister, der es für realistisch hält, dass im nächsten Jahr die Bauaktivitäten in diesem Bereich aufgenommen werden könnten. Die Gemeinde werde alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um zügig voranzukommen. Ein Investor stehe parat, so der Bürgermeister.