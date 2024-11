Osterburg. - Nikolaus kann kommen. In Osterburg werden schon fleißig Stiefel geputzt – zur Freude aller Kinder. Büroausstatter Torsten Engels hat bereits die ersten Stiefel ins Regal gestellt, denn die stehen mit süßen Überraschungen ab dem 6. Dezember in den Schaufenstern der Osterburger Händler.

„Wir starten die Aktion inzwischen das fünfte Jahr“, berichtet Sabrina Engels. „2023 haben wir ausgesetzt, weil 2022 über 400 Stiefel bei uns abgegeben wurden. Die wollen erst mal gefüllt werden.“ Weil der Zuspruch so immens groß war, sind in diesem Jahr nur Kinder bis sieben Jahre dazu eingeladen, sich zum Nikolaustag von den Osterburger Firmen beschenken zu lassen. Schließlich kommen insgesamt 31 Händler zusammen, die für die kleinen Überraschungen sorgen. Bis zum 20. Dezember sollen die Stiefel in den Geschäften abgeholt werden.

Und so wird ein Schuh draus: 1. Stiefel putzen, 2. bis zum 29. November 2024 Stiefel zu Büroausstatter Engels bringen, 3. vom 6. bis 20. Dezember 2024 in den Schaufenstern nach dem eigenen Stiefel suchen.

Die ersten Stiefel stehen schon im Regal des Büroausstatters. Ab dem 6. Dezember verstecken sie sich in den Schaufenstern der Osterburger Geschäfte. Foto: Astrid Mathis

Für die Händler ist der Ablauf ein anderer. Die Monsterarbeit leisten Sabrina und Torsten Engels. „Wenn die Schuhe bei uns landen, bekommen sie eine Nummer und werden ins Regal gestellt“, beschreibt Sabrina Engels und zeigt ihre Liste mit Nummer, Namen des Kindes und Händler. Buchführung ist dabei das A und O, sonst kommt alles durcheinander. „Letztes Mal hat meine Mutti wieder ganz fleißig mitgeholfen.“ Wer also Petra Haase mit mehreren Beuteln bepackt durch Osterburg flitzen sieht, weiß, sie ist für die Nikolausstiefelsuchaktion unterwegs.

„Mal ist ein Schokoweihnachtsmann drin, mal ein Schneemann. Von uns gibt es Ausmalbilder, und andere schenken Kuscheltiere“, verrät Torsten Engels.

Schaufenstergucken soll Spaß machen. Und auch die Eltern dazu einladen, das eine oder andere bei den Osterburger Händlern für sich abzustauben. Nach dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Bei den aktuellen Spritpreisen sowieso.

Händlerin Andrea Lux beteiligt sich an der Aktion und lädt zum Shopping ein. Foto: Astrid Mathis

Am 6. Dezember 2024 lädt Osterburg zudem zum Moonlight-Shopping ein. Bis 21 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Den Hut hat dabei wie in den Vorjahren Andrea Lux vom Modegeschäft „Oh la la“ auf, die mit selbstgebackenen Plätzchen lockt. Für größeren Hunger hatte der Osterburger Landwirt Stephan Ohnesorge erstmals im vergangenen Jahr mit Bio-Bratwurst und deftigem Eintopf schon ab Mittag reißenden Absatz gefunden. „Wir suchen noch Verstärkung für die Versorgung, auch Schulklassen und Vereine sind willkommen und können sich bei mir melden“, so Andrea Lux.

„Das wird wieder ein Gewimmel mit Groß und Klein“, weiß Sabrina Engels schon heute.