Ohne Anmeldung: Am Donnerstag gibt's in Seehausen „Booster“ und Erstimpfungen gegen Corona

Am 11. November bietet das mobile Impfteam des Landkreises Stendal in Seehausen Impfungen gegen das Coronavirus an.

Seehausen - Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal macht an diesem Donnerstag, 11. November, Halt in Seehausen. Von 10 bis 18 Uhr wird das Feuerwehrgebäude in der Otto-Nuschke-Straße zum Corona-Impfzentrum. „Wir merken, dass diesbezüglich doch noch einige Unsicherheit bei den Leuten herrscht“, sagt Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler).

Sowohl Hausärzte als auch Bürger würden in der Verbandsgemeinde Seehausen anrufen. Deshalb sei noch einmal mitgeteilt: Der Donnerstag-Termin ist für alle Bürger Ü70 (siehe unten) da - egal, ob sie ihre Erstimpfung über das Impfzentrum Stendal oder bei ihrem Hausarzt erhielten. Und Kloth empfiehlt diese Auffrischungsimpfung sehr, „denn laut Wissenschaftlern geht der Impfschutz bei Älteren ja schneller verloren als bei Jüngeren“. Parallel zur Auffrischungsimpfung alias „Booster“ können sich Bürger am Donnerstag auch ihre Erst- oder Zweitimpfung gegen das Coronavirus holen, ebenfalls ohne Anmeldung. Mitarbeiter aus der Verwaltung der Verbandsgemeinde helfen am Donnerstag.

Corona-Erstimpfer herzlich willkommen

Parallel dazu hat die Kommune auch die Jüngsten auf dem Schirm. Eltern von Kitakindern würden schon seit Längerem regelmäßig Schnelltests in den Fächer gelegt. Gerade arbeite die Verwaltung an einer Verordnung, die die Erzieher dazu ermächtigt, im Beisein der Eltern oder mit deren Einverständnis einen Schnelltest mit Kindern zu machen – mit Kindern, die Symptome zeigen. „Es geht ja darum, die Infektionskette von den Kindern auf die Eltern auf die Großeltern zu unterbrechen“, so Kloth. Das würden die Eltern aber alles noch per Elternbrief erfahren.

Parallel dazu gehen auch die Mitarbeiter der Verwaltung so weit wie möglich auf Abstand. Dienstberatungen würden im großen Saal abgehalten. Wo die Möglichkeit von Einzelbüros besteht, sitzen die Mitarbeiter allein im Raum. Die Hälfte aller Arbeitsplätze seien überdies mittlerweile Homeoffice-tauglich.

