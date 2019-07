Flessau hat einen neuen Ortschef. Stefan Brehmer (39) wurde zum Bürgermeister gewählt.

Flessau l Spätestens, nachdem Stefan Brehmer am 26. Mai bei der Wahl des Ortschaftsrates die meisten Stimmen geholt und der Leitende Angestellte beim Agrarservice Flessau auch Interesse an der Nachfolge von Silvia Böker gezeigt hatte, zeichnete sich die Chef-Personalie in der Flessauer Ortspolitik ab. Brehmer wurde dann während der konstituierenden Sitzung des neuen Rates auch in offener Abstimmung und einmütig zum Bürgermeister gewählt. Der neue Ortschef bedankte sich für dieses Abstimmungsergebnis und freute sich, dass auch einige Einwohner, darunter auch die bisherige Bürgermeisterin Silvia Böker, als Gäste an der Sitzung teilnahmen. Anschließend nahm Stefan Brehmer aus den Händen des stellvertretenden Einheitsgemeinde-Bürgermeisters Detlef Kränzel seine Ernennungsurkunde und als Präsent seiner Ratskollegen eine Flasche Wein entgegen. Die daraufhin folgende Wahl seines Stellvertreters ging ebenso reibungslos über die Bühne. Wie schon in der vorhergehenden Wahlperiode übernimmt Horst Janas nach dem einstimmigen Votum seiner Ratskollegen diese Aufgabe.

Abseits der Personalentscheidungen hat der Flessauer Ortschaftsrat während seiner konstituierenden Zusammenkunft auch eine Geschäftsordnung beschlossen. Die lehnt sich bis ins Detail an die einen Abend zuvor verabschiedete Geschäftsordnung des Stadtrates der Einheitsgemeinde an. Soll heißen: Auch im Flessauer Ortschaftsrat können Einwohner künftig Fragen zu Themen stellen, die auf der Tagesordnung der Politiker stehen.

Auch in anderen Dörfern der Einheitsgemeinde wurden am Donnerstagabend personelle Weichen gestellt. So wählte der Gladigauer Rat auf seiner konstituierenden Sitzung im Schmersauer Dorfgemeinschaftshaus erneut Matthias Müller zum Ortsbürgermeister, sein Stellvertreter bleibt Wolfgang Vinzelberg. In Rossau ist Bernd Drong am Donnerstagabend in seine nächste Amtszeit gestartet. Die Ortspolitiker schenkten dem bisherigen Ortschef erneut das Vertrauen, zudem wurden Mario Meyer zum ersten Stellvertreter und Matthias Alph zum zweiten Stellvertreter gewählt.