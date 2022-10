Nach einem Unfall in Osterburg in der Altmark sind zwei Senioren schwer verletzt worden, nachdem ihr Fahrzeug mit einem Baum kollidiert ist.

Osterburg (vs) -Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Dienstagnachmittag in der Stendaler Chaussee in Osterburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhren ein 93-Jähriger und seine 91-jährige Beifahrerin auf der Stendaler Chaussee, als sie auf Höhe der Hausnummer 18 aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn gerieten. Anschließend soll das Auto mit einem Straßenbaum kollidiert sein.

Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei anscheinend schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.