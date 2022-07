Der Stadt Osterburg ist ein Wurf gelungen. Trotz Unbilden gelang es in Zusammenarbeit mit den Johannitern Stendal, die frühere Praxis der Frauenärztin Dipl. med. Ilsabe Mewes neu zu besetzen.

Noch praktiziert als Übergangslösung einmal wöchentlich Frauenarzt Bernardo Tomas Hendrichs in Osterburg. Ende des Sommers steht ein neuer Name auf dem Schild. Und wieder normale Öffnungszeiten.

Osterburg - Der Name „ Mewes“ steht schon länger nicht mehr auf dem Schild. Die Frauenärztin hatte am 20. Dezember 2019 ihren letzten Arbeitstag in der Breiten Straße 13 Osterburg.