Karneval Osterburg: Karnevalisten wollen nach Zwangspause zurück ins Scheinwerferlicht

Nach coronabedingter Pause plant die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) die Rückkehr in Scheinwerferlicht. „Wir gehen am 11. November in unsere neue Saison“, kündigt OCG-Chef Dennis Kathke an. Die Faschingsmacher wollen in Osterburg gute Laune verbreiten. Und sie holen sich im Rathaus womöglich nicht nur den Stadtschlüssel ab.