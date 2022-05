Investition Osterburg: Stadtrat stimmt für den Bau einer Schulküche in Flessau

Der Neubau einer Küche an der Grundschule in Flessau ist in trockenen Tüchern. Am Dienstagabend hat der Osterburger Stadtrat den Bauauftrag vergeben. Zuvor stimmten die Politiker mit großer Mehrheit dafür, für das Projekt Mehrkosten in Höhe von 139 000 Euro in Kauf zu nehmen. Doch es gab auch Widerspruch.