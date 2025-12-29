Hilfe für zu Hause: Die M & K Pflegedienst GmbH Seehausen wurde für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert. Dass das Unternehmen so expandiert, hat mehrere Gründe.

Personal versechsfacht - ambulanter Pflegedienst aus dem Kreis Stendal expandiert und wird nominiert

Der M&K Pflegedienst hat seine Räume in der Großen Brüderstraße 33, mitten in Seehausen (Altmark) im Kreis Stendal, das Rathaus vis-à-vis. Zuvor war eine Apotheke darin.

Seehausen. - Mandy Duske wollte die Mail schon wegklicken. „Ich dachte, das war Werbung“, sagt die Seehäuserin. Weit gefehlt. Die M & K Pflegedienst GmbH, deren Geschäftsführerin Mandy Duske (46) gemeinsam mit Katrin Theis (41) ist, wurde für den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung nominiert.