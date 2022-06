Pfarrer aus Beuster initiiert fernmündliche Andacht im Advent

Ein Weihnachtslied und eine Andacht per Telefon sollen Gläubigen in diesen Tagen Trost spenden. Und vielleicht auch noch etwas länger, wenn die Sache angenommen wird, so Pfarrer Christian Buro.

2020 bereitete sich Pfarrer Christian Buro aus Beuster mit seiner Seehäuser Amtsschwester Almut Riemann auf Weihnachten in den Kirchen mit vielen Hindernissen vor. Auch in diesem Jahr ist wieder Fantasie in Sachen Verkündigung gefragt.

Beuster - Schon vor der Corona-Pandemie war Pfarrer Christian Buro aus Beuster in Sachen Seelsorge und Verkündigung offen für neue Ideen. Erst Anfang des zu Ende gehenden Jahres, als die Kontakteinschränkungen durch den Lockdown am größten waren, hatte der Geistliche für seinen Pfarrbereich, der vom Zehrental über das Alandgebiet bis zur Elbe reicht, einen Podcast ins Leben gerufen, in dem er seine Gedanken zum Sonntag in einer Audio-Datei verpackte. Diese konnte jede und jeder per Internet auch weit über die Grenzen der eigenen Glaubensgemeinden hinaus abrufen.