Öffnet die "Kleinste Galerie" an Pfingsten? Das hofft der Heimatverein Arneburg, da die aktuelle Schau Corona-bedingt kaum zu sehen war.

Arneburg l Mitte März stellte sich Silke Kowalski bei der Vernissage den Besuchern der „Kleinsten Galerie“ vor. Nur wenige Tage später musste der Arneburger „Goldene Anker“, in dem sich die Ausstellungsräume befinden, wegen der Coronakrise schließen. Die Kunstobjekte der Strachauerin konnten somit kaum in Augenschein genommen werden.

Die Mitglieder des Arneburger Kultur- und Heimatvereins haben die Hoffnung, dass Interessenten die Ausstellung nun doch noch zu Gesicht bekommen. Wie Galeristin Adelheid Johanna Preß informiert, gebe es nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des „Goldenen Anker“ berechtigte Hoffnung, dass die Schau mit den Bildern Kowalskis ab Pfingsten besichtigt werden kann – das Hotelrestaurant möchte wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Die bisher die meiste Zeit geschlossene Ausstellung steht unter der Überschrift: Aufbruch. „Ein Bild mit diesem Titel zeugt vom Aufbrechen nach schwierigen Zeiten, allein im Kahn über das Meer des Lebens, begleitet von Schmerz, Hoffnung und Angst vor dem Ungewissen“, so die Galeristin, die sich über das Gespräch mit der Künstlerin zur Eröffnung der Ausstellung gefreut hat. In den Bildern Kowalskis ist unter anderem Familiengeschichte festgehalten. „Gedanken zur Freiheit erschließen sich aus ihren Werken - mit Anklängen an Literatur, Mythologie, bis hin zum Volkslied und der Kunst allgemein -, als spräche zum Betrachter eine geöffnete Seele, die ihre Fülle an Erfahrung und Erkenntnis mit uns teilen möchte“, ist Adelheid Johanna Preß fasziniert von den Bildern Kowalskis, die nach dem Ausüben mehrerer Berufe von 1969 bis 1972 an der Spezialschule für Malerei und Grafik in Schwerin studierte. 2000 erhielt sie den Kunstpreis des Landkreises Lüneburg.