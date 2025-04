Ein Senior ist in Osterburg aufgrund seiner Gesundheitszustandes auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug. Die Polizei zog Konsequenzen.

Senior verliert in Osterburg Kontrolle über sein Auto – Polizei stoppt Weiterfahrt

Nach einem Zusammenstoß in Osterburg in der Gartenstraße stellte die Polizei den Führerschein eines 84-Jährigen sicher.

Osterburg. - Am Mittwochmorgen hat ein 84-Jähriger aufgrund von körperlichen Ausfallerscheinungen einen Verkehrsunfall in Osterburg (Landkreis Stendal) verursacht, so die Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen neun Uhr mit seinem Opel die Gartenstraße in Osterburg, als ihm plötzlich schwindlig wurde. Dadurch sei er nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 43-Jährigen kollidiert.

Der Senior sei vor Ort medizinisch untersucht worden. Aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.