Noch mehr Nennungen als 2018 - die Organisatoren des Reitertags Priemern können stattliche Zahlen aufweisen. Und ein gelungenes Fest.

Priemern l Rund 250 Nennungen gab es zum traditionellen Reitertag, zu dem der Reit- und Sportverein Bretsch im vergangenen Jahr nach Priemern eingeladen hatte. Noch zwei mehr gab es in diesem Jahr und so konnte das gute Ergebnis des Vorjahres noch getoppt werden. 98 Starter mit 92 Pferden aus 28 Vereinen waren am Sonntag angereist, um beim Höhepunkt des Bretscher Vereins dabei zu sein. Vier Jahre war der jüngste Teilnehmer alt und mit 54 Jahren ging auch ein Senior an den Start. Vereinsvorsitzender Steffen Jüstel und seine fleißigen Helfer hatten wieder alles bestens vorbereitet und so dankte er ihnen auch und allen Sponsoren, ohne die solch‘ ein großer Wettbewerb kaum zu bewältigen wäre.

Landestrainer sichtete Talente

Wie im vergangenen Jahr standen Führzügel- und Reiterwettbewerbe, Dressur, Springen und Fahren sowie der Jungzüchterwettbewerb auf dem Programm. Dabei war auch wieder ein aufgebauter Geländeparcours, wo die zweite Station des Vielseitigkeitscups Altmark ausgetragen wurde. Vielseitigkeits-Landestrainer Uwe Wagner war ebenfalls wieder vor Ort und sichtete das eine oder andere Talent, mit dem er dann in einer Fünfer-Mannschaft den Kampf um die Goldene Schärpe aufnehmen möchte. „Solche Wettbewerbe wie der in Priemern“, so Wagner, „sind der Einstieg für junge Reiter. Das brauchen sie, um Erfahrungen zu sammeln“. Der Wettkampf am vergangenen Sonntag bot die besten Voraussetzungen dazu.

Zum ersten Mal mit A-Derby-Parcours

Gemeinsam mit Thomas Treptow aus Hohenberg-Krusemark sorgte er dafür, dass für den Geländeritt die passenden Hindernisse aufgebaut wurden. Neu in diesem Jahr ein A-Derby-Parcours, bei dem die Reiter sechs normale Hindernisse und sechs feste im Gelände zu absolvieren hatten. Erwin Köhnke, Katy Schreiber und Sabine Pinno waren als Richter tätig und hatten so den ganzen Tag zu tun. Weitere Unterstützung gab es vom Reit- , Fahr- und Tourismusverein aus Krumke, dessen Mitglieder sich um den Jungzüchterwettbewerb kümmerten und auch der Vielseitigkeits-Fördercup der Reitbar 2019 hatte in Priemern seine Wettbewerbe. In diesem Cup müssen mindestens zwei Wettbewerbe und das Finale geritten werden. Nach Wegeleben und Krusemark war Priemern die dritte Station. Am 1. September soll das Finale dann in Westerhausen geritten werden.

Bilder Adrenalin pur beim Reitertag Priemern, bei dem 98 Starter auf 92 Pferden unterwegs waren. Foto: Jörg Gerber



Impressionen vom Reitertag Priemern: Von oben sieht‘s beschaulich aus, auf dem Boden Adrenalin pur. Foto: Gerber



Für Aktive und Organisatoren war es ein langer, anstrengender Tag. Entschädigt wurden sie durch den guten Besuch und das alles reibungslos über die Bühne gehen konnte.