Horst Melchert und Elmar Löschner aus Schmersau bei Osterburg sind „schon ewig Kumpels“. Als das Schicksal dem einen arg zusetzt, hilft ihm der andere, neuen Lebensmut zu finden. Eine so tiefe Verbundenheit kann man nicht kaufen. Trotzdem spielt auch Geld in dieser Geschichte eine Rolle.

Enge Freunde: Horst Melchert (links) und Elmar Löschner aus Schmersau bei Osterburg im Kreis Stendal können über alles reden - am liebsten vor dem Hühnerstall.

Schmersau - „Mach dir keine Gedanken, ich krieg ja bloß ’ne neue Klappe“, sagt Elmar Löschner im Januar 2022 zu seinem Freund Horst Melchert. Der 73-Jährige antwortet: „Du hast doch schon ’ne große.“ Mit ihrem speziellen Humor, in 45 Jahren Freundschaft gut eingespielt, lachen sie die Risiken der bevorstehenden Herzklappen-Operation weg. Wenigstens um sein Wohn- und Firmengrundstück in Schmersau muss sich Elmar Löschner nicht sorgen: Horst Melchert wird sich um alles Nötige kümmern. So wie immer, wenn er mal weg muss.