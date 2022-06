Schnelles Internet rückt in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck näher

Ein neues Technikgebäude, ein sogenannter Pop of Presence, wurde gestern in Goldbeck in Nachbarschaft der Bertkower Straße errichtet. In diesem Gebäude befindet sich Technik des Internetanbieters. Ein Knotenpunkt zu den Hausanschlüssen.

Goldbeck - Der Breitbandausbau als Voraussetzung für ein zukunftsfähiges Internet geht in den Orten der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zügig voran. An mehreren Stellen herrscht rege Bautätigkeit. Der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) zieht ein positives Zwischenfazit. In vielen Orten, so auch in Goldbeck, sind die Tiefbauarbeiten fast abgeschlossen. Die Leerrohre liegen in der Erde. Viele Haushalte könnten noch in diesem Jahr von einer schnellen Internetverbindung profitieren.

In Nachbarschaft der Zuckerhalle und der Bertkower Straße beförderte am 31. August ein Kran einen rund drei mal sechs Meter langen Container auf sein Fundament. Dieser ist ein sogenannter Pop. „Ein Point of Presence“, informiert Ronald Haag, Projektleiter beim ZBA. Dieser wird sämtliche Lasertechnik zur Signalübertragung beherbergen. Praktisch ein Knotenpunkt für die Hausanschlüsse. Noch ist er leer. „Dieser wird vom künftigen Netzbetreiber versorgt“, sagt Haag. Zuvor wird ein entsprechender Pachtvertrag zwischen Netzbetreiber und Zweckverband abgeschlossen. Ein weiteres Technikgebäude für das Projektgebiet I wurde gestern in Königsmark aufgestellt. Goldbeck und Königsmark bilden im Projektgebiet eins den Bauabschnitt vier mit rund 800 verfügbaren Glasfaseranschlüssen.

René Schernikau (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, lobte das zügige Bautempo in der Verbandsgemeinde. Er nannte Klein Schwechten und Möllendorf als Beispiele, die bereits ähnlich wie in Goldbeck einen guten Zwischenstand aufweisen. Die Tiefbauarbeiten sind erledigt. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass der Netzbetreiber DNSNET mit dem Einblasen der Glasfaserrohre beginnen kann, sofern es die Haushalte wünschen.

Bürgermeister lobt gute Zusammenarbeit

Es seien nur wenige Beschwerden, die angesichts der vielen Baustellen des Zweckverbandes bei der Verbandsgemeinde auflaufen, betont Schernikau. Er selbst spricht von einer guten Zusammenarbeit mit den Vertretern des ZBA und hofft, dass die Orte in der Verbandsgemeinde demnächst mit schnellem Internet versorgt werden. Das hofft auch Goldbecks stellvertretender Bürgermeister Gunnar Falk, der beim Termin bei der Errichtung des Technikgebäudes ebenfalls anwesend war.