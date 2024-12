Kristin Grünke (von rechts) leitet den Jugendclub in Bretsch. Als Helferinnen hatte sie beim Adventsmarkt Lea Tryball und Lina Garz beim Waffelnbacken an ihrer Seite.

Bretsch. - Im Jugendclub in Bretsch (Kreis Stendal) wimmelte es vor wenigen Tagen nicht nur vor Kinder und Jugendlichen. Auch die „großen“ Bretscher waren eingeladen, es sich auf dem kleinen Adventsmarkt gut gehen zu lassen.

„Wir wollten etwas für das Dorf machen“, sagt Initiatorin Kristin Grünke. Seit mehreren Jahren findet auf dem Dorfplatz vor Weihnachten nichts mehr statt. Zu viel Aufwand. Also ran mit dem Weihnachtsschmuck und Helfer gefragt. Sirkka Schünemann brachte den Quarkstollen mit, den ihr Mann am liebsten isst. „Das mache ich doch gern für unser Dorf“, betont sie lachend. „Ich hätte mir gewünscht, dass meine Kinder mit einem Jugendclub wie diesem aufgewachsen wären“, sagt sie bedauernd. Ihre Jungs sind nun schon groß, 25 und 22 Jahre alt. Kein Grund für sie, dem Jugendclub fernzubleiben.

Sirkka Schünemann aus Bretsch brachte einen Stollen mit. Foto: Astrid Mathis

„Es gab schon mal einen Jugendclub vor vielen Jahren. Aus dieser Zeit stammen noch Tresen und Kickertisch“, erzählt Grünke. „Ich bin vor 13 Jahren zugezogen und wollte etwas für die Jugendlichen tun.“ Anfangs arbeitete sie in der Jugendhilfe in Priemern. Wegen ihrer Kinder wechselte sie an die Kita „Sonnenschein“, doch die Arbeit mit den Jugendlichen fehlte ihr. Der Jugendclub hinter der Kita war, zugegeben, ordentlich heruntergekommen und Bürgermeister Bernd Prange sofort einverstanden, ihn 2020 wieder auf Vordermann zu bringen. Die regelmäßigen Öffnungszeiten konnte der Nachwuchs von Bretsch nicht wie erhofft nutzen. „Wir sprechen uns jetzt über unsere Gruppe ab, fahren angeln oder in die Turnhalle nach Lückstedt. Mit den Kleinen geht es ins Kino. Halloweenfeiern und Geburtstagsfeiern steigen hier auch. Jetzt aber erst mal der Weihnachtsmarkt.“

Henriette Haun aus Boock bot Holzdeko und Schibbögen feil. Foto: Astrid Mathis

Henriette Haun steuerte Schwibbögen bei, Manuela Terpe Holzarbeiten und Janine Gehrmann selbstgefertigte Nackenrollen und Kindersachen.

Wiedersehen in Bretsch: Bernd Prange (links) mit der früheren Kita-Leiterin Heidrun Lemme Weihnachtsmarkt Jugendclub und Mark Estel. Foto: Astrid Mathis

Logisch, dass Bernd Prange vorbeischaute. Heidrun Lemme, die seit 1971 in der Kita „Am Räuberberg“ den Hut auf hatte, ebenso.