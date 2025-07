Im Edeka-Center in Osterburg sind die Regale endlich wieder voll: Der neue Chef Felix Werner verrät, was jetzt anders ist und wie er den Supermarkt modernisieren will.

So geht's bei Edeka in Osterburg weiter: Neuer Name und regionale Produkte

Felix Werner hat in Osterburg den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und leitet das Edeka-Center.

Osterburg. - Die Regale füllen sich wieder mit Obst, frischem Gemüse, Konserven und was man sonst täglich braucht. Auch von außen ist der Neustart beim Edeka-Center in Osterburg weithin sichtbar: Anstelle des Namens Apel steht jetzt in großen Lettern Werner über dem Supermarkt. Gemeint ist Felix Werner. Der 31-Jährige hat sich in Osterburg den lange gehegten Wunsch von der Selbstständigkeit erfüllt und leitet seit dem 1. Juli das Edeka-Center in der Bismarker Straße.