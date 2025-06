Für die 1.100-Jahrfeier in Arneburg, die am Freitag beginnt, sind viele Straßen im Stadtgebiet gesperrt. Wie Besucher trotzdem entspannt ankommen und wo sie parken können - ein Überblick mit Karte und Highlights vom Festprogramm.

Arneburg lädt an diesem Wochenende zum Fest anlässlich des 1100-jährigen Stadtjubiläums.

Arneburg. - Drei Tage lang feiert die Stadt Arneburg ab Freitag (20. Juni 2025) ein besonderes Jubiläum, nämlich ihr 1.100-jähriges Bestehen. So lange soll es her sein, dass die Burg wahrscheinlich unter Heinrich dem Ersten um 925 errichtet wurde. Nicht nur auf dem Burgberg sondern in der ganzen Innenstadt bis hin zur Feuerwehr wird auf vier Bühnen gefeiert. Für Anwohner und Autofahrer bringt das zahlreiche Einschränkungen mit sich.