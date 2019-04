Die Kinder der Arneburger Kita "Elbräuber" haben eine Birke mit Ostereiern geschmückt. Um Geld für eine Wassermatschanlage einzuholen.

Arneburg l Wenn das keine Charmeoffensive ist: Die Kinder der Arneburger Kita „Elbräuber“ haben neben der Zuwegung zur Stadthalle eine Birke mit Ostereiern geschmückt. Mit den „normalen“ dreidimensionalen, mit zweidimensionalen (laminiert) und samt Schild mit der Aufschrift „wir wünschen uns eine Wassermatschanlage“.

Ein Osterstrauch als Wunschbaum also. Wie Kitaleiterin Simone Hecht mitteilt, kostet die kleinste Form einer Wassermatschanlage rund 3200 Euro ohne Mehrwertsteuer. Dazu kommt noch der Transport, „wir gehen davon aus, dass wir gut 4000 Euro brauchen“. Dank einer großzügigen Spende in Höhe von 1500 Euro von einer Arneburger Familie, dank 500 Euro seitens der Sparkasse (Kalender-Spende) und dank langzeitigem fleißigen Spendensammelns seitens der Kita (rund 1000 Euro) sei die Offensive Matschstraße schon auf einem guten Weg. Gar nicht auszuhalten, wenn sich nun noch einige weitere Bürger an dem innigsten Wunsch der Elb-räuber beteiligen möchten. Sie melden sich am besten unter Telefon 039321/2150 direkt an die Kita. Sie leite dann an die Verbandsgemeinde weiter, die Träger der Kita ist.

Warum eine Wassermatsch­anlage? Ganz einfach: „Die Kinder wollen im Sommer mit Wasser spielen“, was im heißen Sommer 2018 nochmal ganz deutlich wurde. „Wir haben uns mit einem Wasserschlauch beholfen“, sagt Simone Hecht. „Planschbecken sind ja nicht mehr erlaubt.“ Ohnehin habe eine Wassermatschanlage, die ihren Platz neben den Hochbeeten finden soll, noch mehr zu bieten. „Die Kinder können daran richtig experimentieren.“

Die Stadt Arneburg ist der Matschanlage gegenüber positiv eingestellt. Beim Schmücken waren auch Bürgermeister Lothar Riedinger, Stadtratsmitglied Carsten Sommer und Tourismusbüroleiterin Evelyn Jordan anwesend. „Von der Stadt kam auch die Idee mit dem Wunschbaum“, sagt Simone Hecht.