Spielsachen in der Rochauer Dorfkirche

In einer Gemeinschaftsaktion wurde der diesjährige Weihnachtsbaum in der Rochauer Kirche aufgestellt und geschmückt.

Rochau - Premiere in der Rochauer Dorfkirche: Spielzeug aus historischen Tagen sollen die Besucher an längst vergangene Zeiten erinnern und den Kindern zeigen, was vor einigen Jahren unter dem Weihnachtsbaum gelegen hat. Die unter der Regie des neu gegründeten Kulturvereins in Kooperation mit der Kirchengemeinde stehende Ausstellung ist für Sonntag, dritter Advent, geplant.