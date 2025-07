In der Gartenstraße in Osterburg ist wie an anderen Stellen in der Stadt noch zu erkennen, wo der Breitbandausbau stattgefunden hat.

Osterburg. - Die Bauarbeiten sind schon Wochen, zum Teil mehrere Monate her, doch noch immer wurden die Fehler nicht behoben, die dabei gemacht wurden. Im Juni haben sich erneut Leser an die Volksstimme gewandt, weil Gehwege in Osterburg nach dem Breitbandausbau nicht ordentlich gepflastert sind. Nun gibt die Stadtverwaltung Auskunft dazu.

Osterburg kontrolliert Baufirmen nach Glasfaserbau

Denn auch im Rathaus kommen die besorgten Beschwerden der Bürger noch immer regelmäßig an. Und das obwohl die Stadt selbst gar nicht dafür verantwortlich ist. „Die Baufirmen, die derzeit noch Restarbeiten in der Stadt durchführen, wurden von privatwirtschaftlichen Telekommunikationsunternehmen beauftragt“ erklärt Bauamtsleiter Matthias Köberle. Die Stadt kann jedoch kontrollieren, ob die Firmen sauber und ordentlich gearbeitet haben, insbesondere dort, wo sie öffentliche Gehwege oder Straßen aufgerissen haben, um unterirdisch Datenkabel zu verlegen.

Köberle versichert, dass Stadt diese Möglichkeit der Kontrolle immer wieder nutzt. In der Breiten Straße beispielsweise hat es bereits mehrere Vor-Ort-Termine gegeben, bei denen sich Mitarbeiter der Verwaltung, zum Teil sogar Bürgermeister und Amtsleiter persönlich, informiert haben, ob unter anderem die Pflasterarbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden.

Falsches Baumaterial in Gehwegen in Osterburg

In den vergangenen Monaten wurden dabei tatsächlich Mängel festgestellt. „Keine Stolperfallen“, betont Köberle. Vielmehr wurden vereinbarte Vertragsdetails und Vorschriften, die für den öffentlichen Raum gelten, nicht eingehalten. So soll beispielsweise unfachgemäßes Baumaterial verwendet worden sein. „Wir fordern eine gewisse Güte und Qualität der Materialien, die zum Teil nicht erfüllt wurden“, sagt Köberle.

Nun müssen die Baufirmen, die unter anderem aus Berlin kommen, nachbessern. In der Breiten Straße war in den zurückliegenden Wochen zu beobachten, wie Bauarbeiter in mühevoller Kleinstarbeit die Fugen zwischen den Katzenköpfen wieder herausgekratzt und neu verfüllt haben. „Die Abarbeitung dauert auch zu unserem Ärgernis länger“, berichtet Köberle aus den Gesprächen mit den Firmen. Die Verwaltung ist mit ihnen regelmäßig in Kontakt.

Einen Zeitpunkt, wann die Baufirmen mit der Mängelbeseitigung in Osterburg fertig sein werden, kann der Bauamtsleiter momentan nicht konkret benennen. „Das liegt auch an Verzögerungen bei der Beschaffung des Materials“, sagt Köberle. „So wie die Oberflächen an den beanstandeten Stellen derzeit aussehen, wird es aber nicht bleiben“, versichert er. Noch handle es sich um ein „Provisorium“, so Köberle. „Nach unserer Gesamtabnahme müssen die Oberflächen dann aber ordnungsgemäß wieder hergestellt sein“, erklärt der Bauamtsleiter.

Trotz viel Kritik: Firmen, die schnelles Internet nach Osterburg bringen, sind kooperativ

Der Ärger über die unsauber ausgeführten Pflasterarbeiten in Osterburg zieht sich bereits über mehrere Monate. Die Volksstimme hatte schon Ende April über die Baustellen in der Breiten Straße berichtet. Damals erklärte Bauamtsleiter Köberle unter anderem, dass die Firmen beim ersten Mal so schnell gearbeitet hatten, dass die Verwaltung mit dem kontrollieren nicht zeitig genug hinterher gekommen war.

Mehrmals mussten neue Vor-Ort-Termine anberaumt werden. Obwohl die Baufirmen nun mit etlichen kritischen Nachforderungen aus dem Rathaus konfrontiert sind, die für sie mehr Arbeit und zum Teil weite Anfahrtswege bedeuten, gibt es von der Verwaltung aktuell keine Beschwerden über die Zusammenarbeit.

Mehrere schnelle Internet-Leitungen in Osterburg

Bereits vor den jüngsten Bauarbeiten in der Innenstadt hat das Thema die Osterburger umgetrieben. Als beispielsweise Vodafone im Herbst 2024 die Pläne für ihren Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadtverwaltung vorstellte, war es unter den Stadträten Thema, dass die Baustellen ordentlich wieder verlassen werden sollten. Im Zentrum der Biesestadt haben mehrere Internetanbieter zwei konkurrierende Breitbandnetze verlegt, weil es für sie in der dicht besiedelten Innenstadt wirtschaftlich besonders aussichtsreich erscheint.