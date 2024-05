Seit über 20 Jahren betreibt der Internationale Bund das Jugendfreizeitzentrum „Pio“ an der Stendaler Straße in Osterburg (Kreis Stendal).

Osterburg. - Das Grundstück des Jugendfreizeitzentrums in Osterburg soll verkauft werden. Seit letzte Woche ist es amtlich, der Beschluss wurde am Donnerstag im Kreistag Stendal gefasst.

Mario Lehmann ist entsetzt. „Und was wird aus den Kindern?“, will der Leiter der vom Internationalen Bund (IB) betriebenen Jugendstätte in Osterburg wissen. Von der Nachricht durch die Presse überrascht, fragte Lehmann am Freitag bei Julian Reinecke, dem Teamleiter für offene Kinder- und Jugendarbeit Altmark, nach. Auch für Reinecke kam die Hiobsbotschaft wie aus heiterem Himmel. Er hatte die Neuigkeit Freitag früh nur durch eine Kollegin erfahren und nicht durch den Landkreis Stendal, dem das Objekt gehört.

Im IB Jugendfreizeitzentrum in Osterburg: Teamleiter Julian Reinecke: „Wir haben das Beste daraus gemacht, damit die Jugendlichen sich hier wohl fühlen." Foto: Astrid Mathis

Zwar hatte im Oktober eine Brandschutzbegehung stattgefunden und Mängel zutage gebracht, die von Seiten des IB schon länger beklagt wurden. Aber dass eine gänzliche Schließung oder gar der Verkauf im Raum stand, war sowohl für Reinecke als auch Lehmann „unvorstellbar, ein Unding“.„Das Objekt gibt es seit über 20 Jahren und wurde lange vernachlässigt“, stellt IB-Leiter Mario Lehmann klar. Seit drei Jahren ist er die gute Seele des Jugendklubs, schneidet außerdem die Hecke, pflanzt Tomaten und Gurken an, „damit die Kinder sehen, was man alles Gutes machen kann.“

Als es im Oktober 2023 hieß, das Dach an der Eingangstür und im Heizungsraum soll abgestützt werden, kümmerte sich der Landkreis. Den Anschluss der Küchengeräte auf mehrere Steckdosen zu verteilen und brandgefährliche Gegenstände zu entfernen, übernahmen Lehmann und Reinecke.

Dach ist undicht

Beide wissen um die großen Baustellen: Das Dach des Hauptgebäudes ist undicht, weshalb die obere Etage teilweise nicht genutzt werden kann. Im Nebengebäude ist die obere Etage aus demselben Grund gesperrt. Es mangelt an Brandsicherheitstüren. Im Dezember folgte die Brandbegehung, „aber ein Protokoll haben wir nie erhalten“, sagt Reinecke. „Wir haben uns mit Chris Köhn aus der Osterburger Stadtverwaltung vor Monaten ein Ausweichobjekt angesehen. Aber die Mietkosten wären ein Problem. Danach gab es keine Information, wie es weitergeht.“ Stattdessen die Nachricht zum Verkauf wie aus dem Nichts und nicht einmal vom Träger persönlich.

Für Bürgermeister Nico Schulz war der Beschluss weniger überraschend: „Wir waren schon länger mit dem Landkreis im Gespräch, um über die Kinder- und Jugendarbeit zu beraten.“

Mario Lehmann ist seit 2021 mit Herz und Seele Leiter des IB-Jugendzentrums in Osterburg (Kreis Stendal). Foto: Astrid Mathis

Sicher sei die Anstellung der neuen städtischen Kinder- und Jugendbeauftragten Marie Weitz ein wichtiger Schritt. Julian Reinecke hat mit ihr ein erstes Projekt in Planung. Für die Verschönerung des Toilettenhäuschens am Lindenparkplatz in Osterburg soll in Vorbereitung am 29. Juli ein Graffiti-Workshop im IB Osterburg stattfinden, zu dem interessierte Kinder und Jugendliche eingeladen sind. Am 1. und 2. August geht es an die Umsetzung.

„Unser Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus, die neue Förderrichtlinie ist draußen“, merkt Julian Reinecke an. „Was stellt sich die Stadt vor, wie es weitergehen soll?“, fragt sich der Teamleiter, der dienstags für die mobile Jugendarbeit in Rossau und donnerstags in Flessau Ansprechpartner ist und Angebote schafft.

Die Angebote des IB Jugendklubs in Osterburg richten sich nach der Wunschbox der Kinder. Nächster Wunsch? Foto: Astrid Mathis

Apropos Angebote. Schockiert hat Mario Lehmann kürzlich zur Kenntnis genommen, wie erstaunt der Kreiskulturausschuss darüber war, wie viele Angebote das IB-Jugendfreizeitzentrum in petto hat. Lehmann bastelt mit den Kids nicht nur Traumfänger oder zeigt, wie man Körbe flechten kann. „Jeden Dienstag kam die IB-Schule zu uns, außerdem die GB-Schule. Bei uns sind auch Ukrainer und Jugendliche der Tagesgruppe aus Hindenburg, vor Weihnachten die Grundschule, die Sekundarschule. Die Kinder werden bei mir ihre Sorgen los, lernen ein gutes Miteinander“, erzählt der 58-Jährige. Natürlich frage er auch nach, wie die Klassenarbeit gelaufen ist oder ob der Ausbildungsplatz geklappt hat.

„Mein Eindruck: Die Zukunft der Kinder ist nichts mehr wert“, resümiert Mario Lehmann. „Wenn das alles wegfällt, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Jugendlichen anfangen zu randalieren und nicht wissen, wohin. Ich versuche, den Kindern etwas Schönes zu bieten.“